Conheça as surpresas da lista de Tite

Taison e Fred foram as grandes novidades na lista do Brasil para o Mundial da Rússia

Entre diversas unanimidades, alguns jogadores convocados por Tite despertam certa dúvida entre os torcedores da Seleção. Entre os nomes menos badalados estão a dupla do Shakhtar Donetsk, Fred (volante) e Taison (atacante). Conheça um pouco mais sobre os atletas:



Taison



Atacante - 30 anos - Shakhtar Donetsk



Com passagem significativa pelo Internacional, entre 2008 e 2010, Taison disputou três temporadas pelo Metalist da Ucrânia, além de seis temporadas pelo Shakhtar Donetsk, clube que defende hoje. Na equipe, são 201 jogos e 35 gols marcados.



Na Seleção Brasileira principal, Taison já entrou em campo seis vezes, em quatro amistosos e em dois jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018. O atacante marcou um gol, contra em amistoso contra a Austrália, em 2017.



Na temporada 2017-2018, Taison entrou em campo 36 vezes e marcou sete gols, sendo um na Champions League, contra o Napoli.





Fred



Volante - 25 anos - Shakhtar Donetsk



Formado no Internacional, o volante Fred passou duas temporadas no profissional da equipe gaúcha até se transferir para Shakhtar Donetsk, em 2013. Jogando na Ucrânia desde então, o brasileiro acumula 155 jogos na Europa e 14 gols marcados.



Fred entrou em campo sete vezes com a camisa da Seleção Brasileira principal, sendo cinco partidas em amistosos e duas na Copa América de 2015, além de três jogos com a Seleção Olímpica, nos jogos do Rio-2016.



Na temporada 2017-2018, o volante entrou em campo 37 vezes e marcou quatro gols, sendo um na Champions League, contra a Roma, nas oitavas de final do torneio.