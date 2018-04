Confira os últimos duelos de Real Madrid e Juventus no torneio

Adversários nas quartas de final da Champions League, que retorna nesta terça-feira (3), Real Madrid e Juventus são velhos conhecidos do torneio europeu. Confira os últimos três embates dos clubes na competição:O time espanhol e o italiano protagonizaram a última edição da Champions League, disputando a final, em Cardiff, País de Gales. Com show de Cristiano Ronaldo, o Real atropelou a Juventus por 4 a 1 e faturou o bicampeonato sob comando de Zidane, o 12º na história do clube.Dois anos antes de decidirem a competição, os times se encontraram nas semifinais. Naquela oportunidade, o time de Turim levou a melhor após vencer por 2 a 1, na Itália, e empatar por 1 a 1, na Espanha. Na final, porém, a Juventus caiu para o arquirrival dos madrilenhos, o Barcelona, por 3 a 1.Um ano antes de chegar a final da Champions League, a Juventus deixou a desejar no torneio europeu e foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando apenas na 3ª colocação do grupo B. O líder foi o Real Madrid, que posteriormente venceria a edição. A equipe madrilenha venceu, em casa, por 2 a 1, e empatou, na Itália, em 2 a 2.