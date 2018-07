Confira os resultados da 15ª rodada da série C pelo Campeonato Brasileiro

Na 15ª rodada da Série C pelo Campeonato Brasileiro realizada no sábado (22), o Náutico venceu o Juazeirense por 1 a 0 na Arena Pernambuco (foto acima). O autor do gol de cabeça foi o artilheiro Ortigoza nos acréscimos do segundo tempo bem no dia que o Náutico comemora 50 anos da conquista do hexacampeonato pernambucano.



O Náutico conquistou 26 pontos e está mais perto do Atlético-AC que é líder do Grupo A da Série C. O Juazeirense ficou com 16 pontos e periga ser rebaixado. Na próxima seguinte, o Timbu vai até o Rio Grande do Norte para cpmbater o Globo, às 20h, no estádio Barretão. O Juazeirense enfrenta o Salgueiro no estádio Adauto Morais, às 16h.

Duas faltas, dois gols



Em João Pessoa, no Almeidão, o Santa Cruz perdeu para o Botafogo/PB por 2 a 0 também pela série C do Campeonato Brasileiro. Aos 39 minutos, o meia Marcos Aurélio bateu falta e marcou o primeiro gol da partida. Aos 26 do segundo tempo, Marcos voltou a marcar de novo por falta.