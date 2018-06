Confira os jogos da Copa do Mundo neste domingo (1°)

Programação



11h - Espanha x Rússia

Uma das favoritas ao título, a Espanha mede forças contra a Rússia, que surpreendeu com duas vitórias na fase de grupos. A torcida promete lotar o estádio em Moscou para incentivar os russos, que chegam ao mata-mata pela primeira vez após o fim da União Soviética. A Espanha tenta evitar algumas falhas da primeira fase para superar de vez a crise provocada pela troca de treinadores às vésperas do Mundial. Diego Costa é a principal esperança de gols.



15h - Croácia x Dinamarca

Outro confronto europeu vai fechar o domingo de Copa do Mundo. Com três vitórias em três jogos, a Croácia é uma das sensações do torneio. A equipe fez 3 a 0 na Argentina de Messi. Modric, do Real Madrid, e Rakitic, do Barcelona, são as estrelas da Croácia. Já a Dinamarca passou em segundo lugar no grupo da França e aposta em sua forte defesa para seguir na Rússia.