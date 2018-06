Programação





Após grande apresentação no primeiro jogo, a seleção belga pega a Tunísia, e pode garantir vaga antecipada à próxima fase do Mundial da Rússia. Os amantes do futebol esperam por outro show de De Bruyne, Hazard e cia.

12h - Coreia do Sul x México

Comandados por Juan Carlos Osorio, os mexicanos jogaram um futebol de alto nível na grande vitória contra a Alemanha. Resta saber se no duelo deste sábado (23) contra a Coreia do Sul, o México conseguirá repetir a atuação brilhante