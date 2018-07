Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (3)

Programação





15h - Colômbia x Inglaterra



Com uma geração jovem, a Inglaterra entra em campo para seguir almejando voos mais altos. Desde 2006, os ingleses não chegam às quartas. A grande arma é Harry Kane, artilheiro da Rússia-2018. O adversário será a Colômbia, que teve altos e baixos na primeira fase, e busca embalar na Copa.

Em confronto de equipes fortes na defesa, Suécia e Suíça disputam uma vaga às quartas de final da Copa do Mundo. Os suecos chegam com moral por terem ficado em primeiro no grupo da eliminada Alemanha. Já os suíços não perderam na primeira fase e ainda arrancaram empate contra o Brasil.