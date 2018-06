Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (22)

15h - Sérvia x Suíça

No outro duelo do grupo do Brasil, as duas seleções europeias disputam vaga direta à próxima fase. Os sérvios podem se classificar com uma vitória simples. O empate mantém os dois vivos e um triunfo suíço deixa a seleção de Shaqiri em situação confortável para última rodada.

Depois do surpreendente empate com a Argentina na estreia, a Islândia enfrenta a Nigéria e pode fazer história em sua primeira Copa, caso conquiste uma vitória. Já os africanos correm o risco de serem eliminados, se tropeçarem no duelo desta sexta-feira (22).