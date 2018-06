Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (25)

Programação



11h - Uruguai x Rússia

Já classificados, uruguaios e russos se enfrentam pela primeira posição do grupo A. Com um dos melhores ataques da Copa, os donos da casa pegam a seleção de Suárez e Cavani, que ainda não sofreram gols.

11h - Arábia Saudita x Egito

No duelo dos eliminados, as seleções tentam se despedir do Mundial com honra. Os árabes não vencem em Copas desde 1994 e o Egito busca sua primeira vitória em Mundiais.



15h - Espanha x Marrocos

Líder do grupo B, a Espanha pega Marrocos, e precisa apenas de um empate para confirmar vaga às oitavas. A seleção marroquina vendeu caro as derrotas para Irã e Portugal, mas como já está eliminada cumpre apenas tabela.



Uma verdadeira decisão para as duas seleções. O vencedor estará nas oitavas de final e o perderdor volta para casa. O craque Cristiano Ronaldo é a grande arma da seleção portuguesa para seguir na Copa.