Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (2)

Programação





Contra um velho freguês em Copas, a Seleção Brasileira entra em campo para buscar classificação às quartas de final e seguir sonhando com o hexa na Copa do Mundo da Rússia. A esperança está nos pés de Neymar, Coutinho e cia. Após surpreender na estreia ao derrotar a Alemanha, o México voltou a oscilar e tenta feito histórico.Melhor time da primeira fase de grupos com 100% de aproveitamento, nove gols marcados e apenas dois sofridos, a Bélgica tem amplo favoritismo do duelo contra os japoneses. Os asiáticos tiveram apenas uma vitória na 1ª fase e só se classificaram às oitavas de final no critério dos cartões.