Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (28)

Programação





Primeiro colocado do grupo H, a equipe asiática enfrentará a já eliminada Polônia em Volgogrado, em busca de, ao menos, um empate para garantir a vaga às oitavas de final. Mesmo se perder, o Japão, que soma quatro pontos, pode se classificar caso o Senegal vença a Colômbia.

11h - Senegal x Colômbia

Em duelo direto por uma vaga nas oitavas, Senegal e Colômbia se enfrentam em Samara. O empate dá a vaga aos africanos, que somam quatro pontos. Os colombianos precisam vencer, ou empatar, caso o Japão seja derrotado pela Polônia.

15h - Inglaterra x Bélgica

O duelo entre as equipes europeias, em Kaliningrado, vale o primeiro lugar do grupo G. Já classificadas, com duas vitórias cada, ingleses e belgas decidirão quem irão enfrentar nas oitavas. Empatadas em saldo de gols e gols marcados, a liderança será decidida nos cartões amarelos em caso de empate.



15h - Panamá x Tunísia

No confronto dos eliminados, em Saransk, Panamá e Tunísia buscam uma vitória de honra na Copa do Mundo. Estreantes no torneio, os latino-americanos buscam seu primeiro triunfo na história dos Mundiais.