Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (21)

15h - Argentina x Croácia

Depois da decepção na estreia, a Argentina terá uma verdadeira decisão contra a organizada seleção croata. O técnico Jorge Sampaoli mexeu na formação, sacou medalhões e espera ter uma resposta positiva. Outro tropeço pode ser uma tragédia para os argentinos

A Dinamarca pode ser a terceira seleção a garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, para isso basta vencer a Austrália. Mas a equipe da Oceania promete dar trabalho, e quer encerrar uma sequência negativa em Copas, já que não vence desde África do Sul-2010Apontada como uma das favoritas ao título, a França enfrenta o Peru, e também pode se classificar antecipadamente com uma vitória. Os peruanos terão que se superar para não se despedirem da Copa da Rússia de forma precoce.