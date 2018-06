Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (20)

Primeiro classificado às oitavas de final do Mundial pode ser definido

Programação



9h - Portugal x Marrocos

Após o empate em 3 a 3 com a Espanha na estreia, a seleção do craque português Cristiano Ronaldo pega Marrocos, e espera mais uma apresentação de gala do melhor do mundo para conquistar a primeira vitória no Mundial da Rússia.



12h - Uruguai x Arábia Saudita

O Uruguai enfrenta a Arábia Saudita, a pior seleção da Copa até o momento, e pode garantir vaga antecipada às oitavas de final. Caso conquiste a vitória, os uruguaios avançam e também classificam a Rússia, ambas do grupo A.



15h - Irã x Espanha

A Espanha volta campo e terá pela frente o Irã, que não foi brilhante, mas estreou com vitória. A partida já é encarada como uma decisão para os espanhois, que fizeram ótimo jogo contra Portugal, porém amargaram o empate.