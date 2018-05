Confira os convocados de Argentina, México e mais seleções

Listas dos atletas que irão disputar o Mundial começaram a ser divulgadas nesta segunda-feira (14)

Diversas seleções divulgaram, nesta segunda-feira (14), suas listas de convocados para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Entre convocações definitivas e pré-listas que variam entre 28 e 35 nomes, confira as relações.





Argentina - Pré-lista de 35 jogadores



Goleiros: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Nahuel Guzmán (Tigres UANL), Franco Armani (River Plate);



Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (Everton), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting), Cristian Ansaldi (Torino);



Meio-campistas: Manuel Lanzini (West Ham), Ricardo Centurión (Racing), Maximiliano Meza (Independiente), Lucas Biglia (Milan), Guido Pizarro (Sevilla), Enzo Pérez (River Plate), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (PSG), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting), Ángel Di María (PSG), Cristian Pavón (Boca Juniors), Pablo Pérez (Boca Juniors);



Atacantes: Paulo Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Serfio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lautaro Martínez (Racing), Mauro Icardi (Inter de Milão).



México - Pré-lista de 28 jogadores



Goleiros: Jesús Corona, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera;

Defensores: Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Oswaldo Alanís, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Miguel Layún;

Meio-campistas: Jesús Molina, Rafa Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Marco Fabián, Giovani Dos Santos;

Atacantes: Javier Hérnandez, Raú Jiménez, Oribe Peralta, Jesús 'Tecatito' Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Hirving Lozano, Jürgen Damm.



Goleiros : Bialkowski (Ipswich Town - Inglaterra), Fabianski (Swansea), Skorupski (Roma) e Szczesny (Juventus);



Defensores : Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik (Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Kaminski (Stuttgart), Kedziora (Dínamo de Kiev), Pazdan (Legia Varsóvia) e Piszczek (Borussia Dortmund);





Meio-campistas : Blaszczykowski (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia Bialystok - Polônia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik Zabrze - Polônia), Krychowiak (West Bromwich), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze - Polônia), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan - Polônia), Maczynski (Legia Varsóvia), Pesko (Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Moscou), Szymanski (Legia Varsóvia), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Gornik Zabrze - Polônia);



Atacantes : Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern de Munique), Milik (Napoli), Piatek (Nieciecza - Polônia), Teodorczyk (Anderlecht) e Wilczek (Brondby - Dinamarca).







Goleiros :

Defensores :

Meio-campistas :

Atacantes :



Goleiros :

Defensores :

Meio-campistas :

Atacantes :

Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Dzhanaev (Rubin Kazan) e Lunev (Zenit);Granat, Kambolov e Kudryashov (Rubin Kazan), Kutepov (Spartak Moscou), Neustädter (Fenerbahçe), Rausch (Dínamo de Moscou), Semenov (Terek Grozny), Smolnikov (Zenit) e Mário Fernandes (CSKA Moscou);Gazinsky (Kuban Krasnodar), Golovin e Dzagoev (CSKA Moscou), Erokhin, Zhirkov e Kuziyev (Zenit), Zobnin e Samedov (Spartak Moscou), Tashaev (Dínamo de Moscou) e Cheryshev (Villarreal);Dzyuba (Arsenal Tula), Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Smolov (Kuban Krasnodar), Chalov (CSKA Moscou);Guilherme Marinato e Ignatiev (Lokomotiv Moscou), Kombarov e Glushakov (Spartak Moscou), Shvets (Terek Grozny), Zabolotny e Poloz (Zenit).Schmeichel (Leicester), Ronnow (Brondby), Lössl (Huddersfield Town) e Jesper Hansen (Midtjland);Kjaer (Sevilla), Bjelland (Brentford), Zanka Jorgensen (Huddersfield Town), Christensen (Chelsea), Larsen (Udinese), Durmisi (Betis), Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Boilesen e Ankersen (Copenhague), Dalsgaard (Brentford) e Knudsen (Ipswich);Eriksen (Tottenham), Delaney (Werder Bremen), Kvist (Copenhague), Schöne (Ajax), Lerager (Bordeaux), Jensen (Rosenborg), Hojbjerg (Southampton), Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña), Wass (Celta de Vigo) e Jensen (Nordsjaelland);Jorgensen (Feyenoord), Cornelius (Atalanta), Bendtner (Rosenborg), Sisto (Celta de Vigo), Fischer e Skov (Copenhague), Leipzig (Poulsen), Braithwaite (Bordeaux), Dolberg (Ajax) e Zohore (Cardiff City).Ikechukwu Ezenwa (Enyimba International - Nigéria), Daniel Akpeyi (Chippa United - África do Sul), Francis Uzoho (Deportivo La Coruña) e Dele Ajiboye (Warri Wolves - Nigéria);William Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz), Olaoluwa Aina (Hull City), Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Bryan Idowu (Amkar Perm - Rússia), Chidozie Awaziem (Nantes), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Tyronne Ebuehi (Den Haag - Holanda) e Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv - Bulgária);John Obi Mikel (Tianjin Teda - China), Ogenyi Onazi (Trabzonspor - Turquia), John Ogu (Hapoel Beer Sheva - Israel), Wilfred Ndidi (Leicester), Uche Agbo (Standard Liège), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino) e Mikel Agu (Bursaspor - Turquia);Odion Ighalo (CC Yatai - China), Ahmed Musa (CSKA Moscow), Victor Moses (Chelsea), Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester), Moses Simon (Gent), Junior Lokosa (Kano Pillars - Nigéria) e Simeon Nwankwo (Crotone).