Confira horários dos bancos durante jogos da Copa

A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) divulgou, nesta segunda-feira (14), os horários diferenciados para o atendimento do público nas agências bancárias nos dias de jogos da seleção brasileira, durante a Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com a circular emitida pelo Banco Central (BC), e por motivos de segurança das agências e de transporte de valores, a recomendação é de que o horário seja reduzido.



Na primeira fase, o Brasil joga no dia 17 de junho (domingo), em 22 de junho (sexta-feira) às 9h e no dia 27 de junho (quarta-feira) às 15h.



Fora do expediente, os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular e operações bancárias por telefone.

De acordo com a Febraban, os bancos terão de informar o horário de funcionamento e atendimentos nos dias de jogos em cartazes afixados nas agências com antecedência de 48 horas.



Confira o expediente:

Para os jogos às 9h:

Nas capitais e regiões metropolitanas: das 13h às 17h

No interior: das 13h às 17h

Para os jogos às 11h:

Nas capitais: das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h

No interior: das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h

Para os jogos às 15h:

Nas capitais: das 9h às 13h



No interior: das 9h às 13h