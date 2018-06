Confira dicas para se dar bem no bolão da Copa

Seguir orientações de analistas pode ajudar na hora das apostas

Ao longo das próximas semanas, bilhões de olhos se voltarão para a Copa do Mundo de 2018 da Rússia, que começa nesta quinta-feira (14). Para aqueles que decidiram tentar a sorte e participar de bolões, algumas estratégias poderão ajudar na hora das apostas.



Uma das recomendações é analisar como a seleção está no momento e o desempenho nas edições anteriores.



Para os analistas do Itaú Unibanco, responsáveis pelo estudo "Copa do Mundo FIFA Rússia 2018: quem tem mais chances de ganhar?", que colocam o Brasil como favorito ao título, "existem pelo menos três fatores-chave para o sucesso de um país na Copa: a qualidade da equipe no momento da competição, a sua tradição e o apoio recebido pela torcida".



Outra orientação, importante principalmente em grupos difíceis, como é o caso do grupo D (Argentina, Croácia, Nigéria e Islândia), é que que vale arriscar e apostar diferente da maioria.



Para quem desconhece o futebol das equipes, a dica é não dar palpite de mais de dois gols na partida.



Nas casas de aposta e nos relatórios de vários bancos de investimento, o Brasil é tido como o campeão na Rússia, seguido pela Alemanha, com Espanha e França se revezando na terceira colocação.



Nas simulações do Itaú, porém, a seleção brasileira cede seu lugar na semifinal para a Bélgica em alguns cenários. Alemanha e Argentina seguem como os principais concorrentes à taça de campeão.