Atletas do card principal participaram de entrevistas com a imprensa e deram as primeiras encaradas

Na manhã desta quinta-feira (10), os atletas do card principal do UFC Rio 9 participaram de entrevistas com a imprensa e protagonizaram as primeiras encaradas do evento. Atual campeã do peso-galo feminino, Amanda Nunes defende seu cinturão contra a americana Raquel Pennington.



No co-main event, Ronaldo Jacaré enfrenta Kelvin Gastelum em luta que pode definir o novo desafiante ao títulos dos médios. O capixaba não esconde a ansiedade de fazer sua primeira luta pelo Ultimate no Rio de Janeiro.



"É a primeira vez que ue vou lutar no Rio de Janeiro. Já lutei no Brasil, já senti a torcida. Já lutei muito jiu-jitsu no Rio de Janeiro, mas nunca tinha tido a oportunidade de lutar o UFC Rio. Estou fazendo uma das principais lutas do evento e estou muito feliz de estar aqui", comemorou o número 2 do ranking do peso-médio da organização.



Já seu adversário Kelvin Gastelum, que venceu Belfort em março de 2017 em Fortaleza, disse não ligar para os gritos de "uh, vai morrer" da torcida brasileira e que se sente à vontade na capital fluminense.



"Tem algo especial em lutar no Rio. Tem um elemento especial aqui. Boa energia, pessoas legais, me sinto, estou feliz. Já estive nessa posição quando enfrentei o Vitor. Tive muito apoio, mas também tive mutias pessoas dizendo que eu ia morrer. Não é nada novo", afirmou o americano.



Na sexta-feira, às 17h, ocorre a pesagem oficial do UFC Rio 9. Os fãs que quiserem comparecer ao evento devem trocar um quilo de alimento não-perecível pelo ingresso da pesagem.



Confira as encaradas do Media Day do UFC Rio 9:



Confira o card completo do UFC Rio 9:



CARD PRINCIPAL

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

CARD PRELIMINAR

Cezar Mutante x Karl Roberson

Oleksiy Oliynyk x Junior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Eliseu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves x Sultan Aliev

Thales Leites x Jack Hermansson

Alberto Mina x Ramazan Emeev