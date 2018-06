Confira as datas e horários das oitavas de final

19h30 - Boca Juniors x Libertad

21h45 - Colo Colo x Corinthians

21h45 - Flamengo x Cruzeiro



9/8

19h30 - Racing x River Plate

21h45 - Cerro Porteño x Palmeiras

21h45 - Atlético Tucumán x Atlético Nacional



21/8

21h45 - Independiente x Santos



Jogos de volta

28/8

19h30 - Santos x Independiente

21h45 - Atlético Nacional x Atlético Tucumán

21h45 - Grêmio x Estudiantes



29/8

19h30 - River Plate x Racing

21h45 - Cruzeiro x Flamengo

21h45 - Corinthians x Colo-Colo



30/8

19h30 - Libertad x Boca Juniors

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (5) as datas e horários das partidas da próxima fase da Liberatdores da América. O primeiro jogo será no dia 7 de agosto e o último no dia 30.