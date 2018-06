A Copa do Mundo da Rússia começa nesta quinta-feira (14) e antes da bola rolar algumas curiosidades dos jogadores e das seleções foram listados. Confira alguns detalhes do Mundial de 2018:

Menor e maior

O marroquino Boussoufa, o japonês Inui e o mexicano Javier Aquino, com 59 quilos. compartilham a marca de serem os mais leves da Copa. São 40 quilos a menos do que o panamenho Román Torres, zagueiro com 99 quilos distribuídos em 1,88 metro, o mais pesado.

Entre os menores, há três jogadores com 1,65m, os mais baixos do torneio: o suíço Shaqiri, o saudita Aslshehri e o panamenho Quintero. Entre os mais altos, todos os olhares se voltam para os goleiros. O mais alto é o croata Kalinic (2,01 m). O outro jogador que supera a barreira dos 2 metros é o dinamarquês Vestergaard.



Aniversariantes

Há dois jogadores que poderiam festejar o aniversário no dia da final, em 15 de julho: o japonês Muto e o brasileiro Danilo. Ao todo, 65 jogadores fazem aniversário entre 14 de junho e 15 de julho, quando acontece a Copa. Entre eles, estão três superestrelas: o egípcio Salah completará 26 anos no dia 15 de junho; Messi, 31 anos, no dia 24; e o belga De Bruyne, 27, no dia 28. O peruano Carrillo soprará as velinhas no dia da abertura do Mundial.



Jovens e velhos

Por apenas 15 dias, a sensação francesa Mbappé (nascido em 20 de dezembro de 1998) não é o jogador mais jovem da Copa. O australiano de origem iraniana Arzani, nascido em 4 de janeiro de 1999, ostenta o título de mais jovem.

No outro extremo do calendário, o mais veterano do torneio é o goleiro egípcio Hadary, que, aos 45 anos, será o jogador mais velho na história dos Mundiais. Atrás dele, vem o mexicano Rafael Márquez, de 39 anos.