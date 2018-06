'Confio muito em mim', diz Cristiano Ronaldo

Craque português desequilibra no empate com a Espanha em 3 a 3

Ninguém sabe até onde Portugal poderá chegar na Copa do Mundo da Rússia, mas Cristiano Ronaldo já mostrou a que veio com os três gols marcados na estreia da seleção portuguesa contra a forte Espanha.



"Confio muito em mim. Trabalho para isso. Mas temos que destacar o poder de reação da equipe, nós saímos na frente, depois a Espanha ficou em vantagem, mas não desistimos", declarou o craque. "Portugal não é um dos favoritos para a Copa, mas é um dos candidatos. Vamos jogo a jogo", completou.



Além de entrar na seleta lista de jogadores, composta por Pelé, Klose e Seller, que fizeram gols em quatro Copas seguidas, Cristiano Ronaldo chegou a 84 gols por Portugal, e se igualou a Puskas como o europeu com mais gols pela seleção de seu país.



Outra marca importante alcançada pelo português foi que ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar em oito competições de seleções consecutivas (Euro-2004, Copa-2006, Euro-2008, Copa-2010, Euro-2012, Copa-2014, Euro-2016 e Copa-2018).



Cristiano Ronaldo, que tinha apenas três gols em Copas, chegou a seis e pode até ultrapassar Eusébio, o maior artilheiro da seleção portuguesa em Mundiais, com 9 gols.



Portugal volta a campo na quarta-feira (20) para enfrentar Marrocos, que perdeu na estreia para o Irã por 1 a 0.