Comércio terá horário especial durante jogos do Brasil

Os shoppings e comércio de rua pelo país vão alterar o horário de funcionamento nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo na Rússia.

Nos jogos que ocorreram às 15h, como é o caso do próximo domingo (17) e da quarta-feira (27), a orientação, que é facultativa, é que as lojas de shoppings e do comércio de rua fechem entre as 14h30 (meia hora antes da partida) e as 17h30 (meia hora após a partida).No domingo, porém, haverá shoppings que nem vão abrir a portas, já que a maioria inicia as atividades só a partir das 14h; outros vão operar apenas das 17h30 até as 20h. No caso das lojas de rua, a maioria já não trabalha aos domingos. Nas que abrem de manhã, as atividades se encerrarão às 14h.