Comércio só agora começa a lucrar com clima de Copa

Lojistas esperam ganhar fôlego nas vendas após estreia da Seleção Brasileira, neste domingo

Na semana da abertura da Copa 2018, os lojistas começam a se animar com a venda de itens relacionados ao Mundial nas ruas de comércio popular do país.



Em São Paulo, no início da tarde de ontem (12), uma multidão se amontoava em uma das principais lojas da ladeira Porto Geral, no centro, amaioria em busca de cortinas metalizadas e bandeirolas de plástico para enfeitar residências e comércios.



"A greve dos caminhoneiros afugentou os clientes, mas agora eles começam a chegar animados com a Copa do Mundo e com as festas juninas. Hoje mesmo está uma loucura isso aqui. Mas acho que o movimento vai aumentar ainda mais na hora que o Brasil ganhar o primeiro jogo", disse ao Destak uma vendedora, que pediu para não ser identificada.



O valor dos adereços dentro da loja varia. O mais barato é um conjunto de óculos e chocalho vendido a R$ 4,50. Porém há lustres de fitas verde-amarelas por R$ 35 e corações de plástico gigantes, estampados com os mesmos contornos de uma bola de futebol, ao valor de R$ 47.



Outro objeto que está de volta é vuvuzela, sucesso na Copa da África do Sul, em 2010. No entanto, em todas as lojas, Neymar é a unanimidade. Máscaras e camisetas do atacante estão à venda em todos os comércios e, segundo os vendedores, são os maiores sucessos de venda até agora.



"Eu estava pessimista em relação às vendas desse Mundial, mas nesta semana as coisas começaram a se agitar. Claro que não está como na Copa de 2014, mas estamos vendendo muito", disse Gustavo, gerente do estabelecimento.



O clima de Copa é maior ao descer a ladeira Porto Geral. A via cai bem no meio da muvuca da rua 25 de Março, o maior centro de compras da América Latina.



Alí, camelôs vendem uniformes da Seleção Brasileira ao som ensurdecedor dos apitos festivos. No entanto, há poucas variedades de produtos e nada relacionado à Rússia, o país-sede, ou ao Canarinho Pistola, que ganhou o amor da internet nos últimos meses.



Mergulhado na multidão, Cláudio Junqueira, dono de uma pizzaria de Franco da Rocha, Grande São Paulo, não demonstrava muita empolgação com as compras. "Vim mais porque a gerente insistiu. Estamos buscando alguns enfeites para o restaurantes, mas coisas simples, pois não abriremos para os jogos, quem vai assistir no estabelecimento são apenas os funcionários. Mas, segundo ela, deixar o lugar no clima é importante para atrair clientes" concluiu o empresário.