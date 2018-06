Comércio e serviços devem faturar R$ 20,3 milhões com Copa

Segundo o levantamento, a projeção é que aproximadamente 60 milhões de consumidores deverão realizar gastos com produtos ou serviços relacionados à Copa, o que corresponde a 51% dos consumidores que acompanharão aos jogos.



De acordo com a pesquisa, os locais de compras que mais devem ser frequentados para aquisição dos produtos ligados ao evento na Rússia são supermercados (68%), lojas de rua (35%) e camelôs (28%). Os itens de consumo mais citados pelos entrevistados foram cerveja (74%), refrigerantes (72%), água (69%), tira-gostos (56%), itens para churrasco (49%), pipocas e salgados, itens da seleção, decoração e acessórios.

A pesquisa ouviu 1.061 consumidores de ambos os gêneros, todas as classes sociais, acima de 18 anos e em todas as capitais.

Para os torcedores que vão se reunir na própria casa (81%) ou na casa de amigos e parentes (44%) para assistir aos jogos da Copa, a média de gasto por encontro gira em torno de R$ 119, ao passo que, entre os que pretendem ir a bares ou restaurantes (22%), a média aumenta para pouco mais de R$ 128.Há ainda 46% de consumidores que vão participar de bolões, 38% que irão adquirir serviços de dados de internet para smartphone e 21% que compraram ou planejam adquirir uma TV nova para assistir as partidas."Para o comércio e o setor de serviços, a Copa do Mundo vai além da competição em campo. Mesmo quem não acompanha futebol no dia a dia acaba se contagiando com a atmosfera proporcionada pela Copa, que é mais do que um evento esportivo. É um grande acontecimento geopolítico, cultural e também econômico", analisa o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.