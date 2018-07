Começa a era Cristiano Ronaldo em Turim

Craque foi apresentado na Juventus e afirma ser diferente de outros jogadores da sua idade

Em sua apresentação oficial na Juventus, o astro português Cristiano Ronaldo declarou que é diferente dos outros jogadores. Muitos decidem ir para o Catar ou para a China por conta de grandes contratos.

"Eu sou diferente dos outros, que pensam que estão em fim de carreira quando estão na minha idade", declarou o atacante. "Quero mostrar que não sou como os outros, eu sou diferente", acrescentou.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro esbanjou sua habitual confiança, diante de um batalhão de jornalistas de todo mundo após sua contratação junto ao Real Madrid por € 100 milhões.

"Não tenho que demonstrar a ninguém, os números estão aí. Todo mundo sabe o que fiz no futebol. Mas sou ambicioso e amo desafios, não gosto de ficar na zona de conforto. Depois do que fiz por Manchester United e Real Madrid quero deixar minha marca na Juventus", declarou.

A Juventus recebeu calorosamente Cristiano Ronaldo, que chegou à cidade um dia antes do previsto para assinar contrato com o campeão italiano. Ao chegar à sede da Juventus para realizar exames médicos, o craque foi recebido por centenas de torcedores que pediam: "Ronaldo, traga a Liga dos Campeões".



'Ronalday'

Uma associação de comerciantes de Turim imprimiu 5 mil cartazes com a foto de Cristiano Ronaldo inscrito 'bem-vindo' para serem colocados nas vitrines. Apesar da visita de Cristiano só durar 24 horas, a imprensa anuncia que acontecerá o 'Ronalday' (dia do Ronaldo). As camisetas da Juve com o número 7 nas costas são vendidas como água. Uma loja de sorvete comercializa um sabor denominado 'CR7'.

Assim como os torcedores, o clube de Turim confia que o português possa conquistar o título da Liga dos Campeões, que não levanta desde 1996. "Brigaremos não só pela Liga dos Campeões, mas pela Serie A e pelos demais títulos", garantiu o jogador. "É preciso trabalhar duro, porque conquistar a Liga dos Campeões não é fácil. Espero poder ajudar", indicou.

Recuperar o prestígio

Mas quando a cifra supera o centenar de milhões o efeito comercial é tão importante quanto o esportivo. Segundo analistas, a chegada de CR7 à Turim permitirá que a marca Juventus se fortaleça no mundo.

"A Juventus se beneficiará em suas receitas com o aumento de vendas de ingressos, que avaliamos entre cinco e sete milhões de euros extras por temporada", calculam os especialistas.

A Juve não será a única a tirar proveito, já que todo o futebol italiano e seu conjunto sairá beneficiado. "Ronaldo conta com mais de 300 milhões de seguidores nas redes sociais, é conhecido em cada canto do planeta. Suficiente para poder dizer que haverão efeitos positivos para a Juve e para o futebol italiano", avaliou Lucio Lamberti, professor da Politécnica de Milão.

Para o lendário goleiro da Itália, Dino Zoff, campeão do mundo em 1982 com 40 anos, "Ronaldo oferecerá uma grande contribuição técnica com a Juve e incrementará o nível geral do campeonato".

Entre o entusiasmo geral, existiam vozes dissonantes: na fábrica Fiat de Melfi, no sul da Itália, houve uma convocação de greve para protestar pela custosa contratação, mas sem sucesso. A direção da construtora automobilística, proprietária da Juventus, da família Agnelli, registrou cinco grevistas.

O astro vai continuar de férias e anunciou que retorna aos treinamentos no dia 30 de julho, antes de um primeiro jogo no dia 12 de agosto e do início da Serie A, em 19 de agosto.