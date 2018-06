Com vitória magra, Uruguai se classifica às oitavas

Único gol da partida foi marcada pelo atacante Suárez, que completou 100 gols pela Celeste

O Uruguai venceu a Arábia Saudita por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), em Rostov, pela 2ª rodada do grupo A, e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a Rússia também já se garanti à próxima fase.



Apesar de um início sonolento e com poucas chances de gol, o Uruguai soube explorar as fragilidades da equipe árabe, que havia sido goleada na estreia. Em seu 100º jogo com a camisa celeste, Suárez fez o que todos esperavam do maior artilheiro da seleção do seu país: o gol.



Depois da cobrança de escanteio, o goleiro Al-Owais saiu mal, a bola sobrou livre para o camisa 9 fazer o seu 6º gol em Copas do Mundo e o 52º pelo Uruguai. Al-Owais ganhou a posição do goleiro titular, que havia sofrido cinco gols na estreia, mas a mudança não deu muito resultado e ele falhou feio.



A Arábia Saudita tentou reagir logo na sequência, mas faltou pontaria para os atacantes. Hattan teve duas boas oportunidades, mas não conseguiu transformá-las em gol.



O Uruguai continuou com o domínio da partida, mas apresentou poucas alternativas para pressionar mais os árabes e chegar ao segundo gol. O adversário só não conseguiu chegar ao empate porque é realmente muito fraco. Nas oportunidades que teve faltou qualidade aos jogadores para concluir.



Cavani teve duas boas chances nos últimos dez minutos de partida, mas não conseguiu converter e passou em branco na segunda partida consecutiva. Primeiro colocou a cabeça na bola em chute de Torreira, que foi para fora. Depois arrancou do meio-campo, ganhou do zagueiro, mas não conseguiu tirar do goleiro que fez boa defesa.



Apesar do placar magro, o Uruguai se classficou às oitavas de final pela terceria Copa do Mundo seguida.