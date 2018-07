Com vitória magra, França bate Bélgica e está na final da Copa

Com sistemas ofensivos bem definidos e jogadores com técnica apurada, as equipes prometiam duelo tático de alto nível e já nos primeiros movimentos da partida, a França tentou surpreender com a velocidade de Mbappé, que disparou para o ataque, cruzou para Grizemann, mas a zaga belga barrou a investida.



Apesar do bom início dos franceses, a Bélgica não demorou para controlar um pouco mais a partida e começar a construir boas jogadas, principalmente pelos pés de Hazard. O meio-campista procurou encontrar espaços na defesa francesa.



Mas foi na bola parada que os belgas quase chegaram ao gol. Depois do escanteio, a bola sobrou para Alderweireld, que chutou e o goleiro Lloris fez grande defesa.



A França voltou a equilibrar a partida ainda no final do 1º tempo, mas parou no goleiro Courtouis, que defendeu com o pé chute cruzado do lateral Pavard.



Gol de zagueiro

Logo no começo do segunda etapa, a França achou o gol em lance de bola parada. Griezmann cobrou escanteio no primeiro pau, Umtiti se antecipou a Fellaini e mandou de cabeça para o fundo das redes dos belgas.



A Bélgica tentou assimilar o gol rapidamente para tentar, no mínino, ir em busca do empate. Nesta Copa, os belgas só ficaram atrás contra o Japão nas oitavas de final, quando levaram 2 a 0, mas conseguiram a virada e a classificação.



Mas foi a França que quase ampliou. Depois do passe de espetacular de letra de Mbappé, Giroud ficou na cara do gol, e na hora do chute foi travado pela defesa dos belgas.



O técnico Roberto Martinez resolveu mexer na seleção da Bélgica e colocou o atacante Mertens no lugar de Dembele para ter mais uma opção na frente. Porém foi Fellaini, que levou perigo em cabeceio ao lado do gol francês.



Os franceses souberam segurar a pressão do adversário e esperaram até o apito final para comemorar a classificação à final da Copa. Nos últimos seis mundiais, a França estará em sua terceira decisão.

Já a Bélgica, algoz da Seleção Brasileira na Rússia, terá que se contentar com a disputa do 3º lugar, que acontecerá no sábado (14), também em São Petersburgo