Com um a menos, Vasco segura pressão e vence o Grêmio

Gol de Andrés Rios aos três minutos de jogo garantiu vitória ao time carioca em São Januário

Com um jogador a menos durante mais de 60 minutos, o Vasco se beneficiou do bom início e do gol marcado aos três minutos de jogo para vencer o Grêmio em São Januário na tarde deste domingo (22) por 1 a 0.



O Vasco começou a partida a todo vapor. Em três minutos, as equipe da casa já tinha chegado com perigo duas vezes. Na segunda delas, saiu o gol da vitória. Henrique cruzou da esquerda, Andrés Rios se antecipou a Geromel e deu um toque com o bico da chuteira, encobrindo o goleiro Marcelo Grohe.



Até os 20 minutos, o jogo foi inteiramente do Vasco, que acuava o Grêmio em seu campo de defesa. Grohe evitou que o cruz-maltino ampliasse o placar por duas vezes, em chute de Andrey e em chance cara a cara de Yago Pikachu. A partir daí, o tricolor gaúcho passou a controlar mais a posse da bola no meio. Aos 22, Jaílson bateu colocado da entrada da área para boa defesa de Martín Silva. Aos 32 minutos, o jogo ficou à feição dos visitantes. Henrique, que já havia levado um cartão amarelo por retardar o início do jogo, levou o segundo amarelo por falta em Luan e foi expulso.



A partir daí, a partida foi um duelo de ataque contra defesa. Com um a menos o Vasco se fechou atrás e o Grêmio buscava o empate. Isso ajuda a explicar os 63% de posse de bola dos tricolores ao longo da partida. A equipe gaúcha não conseguia, porém, transformar o domínio em oportunidades claras de gols. Os jogadores vascaínos fizeram um esforço louvável para segurar o placar. Com a equipe carioca bem fechada, o Grêmio abusou das bolas cruzadas na área, que a defesa da casa levou a melhor em todas.



A única chegada de maior perigo dos visitantes no segundo tempo foi aos 25 minutos. Após cruzamento rasteiro da direita, André bateu para defesa segura de Martín Silva. O tricolor ainda chegaria novamente aos 44. Após bate-rebate na área, Marinho finalizou e Martín conseguiu bloquear o chute.





Com a vitória, o Vasco chegou aos 19 pontos e pulou para a 9ª posição na tabela no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio caiu para quinto lugar e viu a distância para o líder Flamengo aumentar para sete pontos. Na próxima quarta, o cruz-maltino vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR, enquanto o tricolor recebe o São Paulo na Arena do Grêmio.