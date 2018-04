Com um a menos, Flu vence Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã

Mesmo com um a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (22), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro marcou o único gol da partida, aos 3 minutos da segunda etapa. É a primeira vitória da equipe tricolor na competição, agora 12ª colocada na tabela. O destaque da partida foi o goleiro Júlio César, que fechou a meta em grandes chances da equipe celeste no fim do confronto.

O primeiro tempo da partida começou com muitas trocas de passes nos dois lados. A primeira oportunidade do duelo foi do Fluminense, aos 8 minutos de partida. Ayrton Lucas cruzou pela esquerda, Gum cabeceou para a pequena área, tentando alcançar Frazan, mas Dedé cortou e Fábio despachou o perigo de vez com um soco. No minuto seguinte, foi a vez do Cruzeiro. Pela direita, Thiago Neves recebeu a bola na área e tocou para Mancuello, que fez o giro para arriscar um chute fraco, mas Júlio César ficou com ela.

Com 14 minutos de partida, o Fluminense perdeu um jogador. Após chegada exagerada, atingindo a cabeça de Sassá com o pé, por trás, Gilberto recebeu o cartão vermelho e deixou a equipe com um a menos.

Apesar de contar com um jogador a mais desde o início da partida, o Cruzeiro não conseguiu aproveitar bem a oportunidade. A equipe fez poucas investidas, arriscando alguns contra-ataques e chutes de fora da área, mas levando pouco perigo à meta tricolor.

Em vantagem numérica, a equipe celeste voltou do intervalo tentando arriscar mais, usando a velocidade para aproveitar os espaços. No entanto, o Fluminense levou a melhor e abriu o placar logo aos 3 minutos. Em jogada de bola parada, Sornoza, pela esquerda, levantou a bola na área, a bola resvalou em Gum, bateu no rosto de Pedro e foi para o fundo da rede.



O Cruzeiro pressionou muito nos minutos seguintes, mas a equipe de Abel Braga conseguiu segurar o placar depois de alguns sustos, graças à ótima atuação de Júlio César. O goleiro evitou chances claras da equipe mineira no fim da partida. Aos 32, o time celeste teve uma grande oportunidade de igualar o placar, mas acabou parada pela trave e pelo azar no lance.

Fluminense volta a campo no domingo (29) para encarar o São Paulo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Cruzeiro será já nesta quinta (26) contra o Universidad de Chile, às 19h15, no Mineirão.