Com três gols de Borja, Palmeiras vence em casa

O Palmeiras venceu o Junior Barranquilla da Colômbia, nesta quarta-feira (16), por 3 a 1, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, a equipe alviverde terminou na primeira colocação do grupo 8, com 16 pontos.

Jogando com uma equipe praticamente toda reserva, o Palmeiras brilhou sobre comando de Borja, que marcou os três gols da equipe, e ajudou a garantir a quinta vitória alviverde em seis partidas da fase de grupo.

No início da segunda etapa, logo aos seis minutos, o atacante colombiano aproveitou falha do goleiro do Junior Barranquilla para abrir o placar para o Palmeiras. Pouco tempo depois, aos nove o zagueiro Luan cometeu pênalti, que foi defendido por Fernando Prass. O veterano goleiro não entrava em campo desde 21 de março, ainda pelo Campeonato Paulista.

Quatro minutos depois, o goleiro voltou a ser protagonista, mas dessa vez para o ataque palmeirense. Após chutão de Prass, a defesa do Barranquilla voltou a falhar e colocou a bola nos pés de William. O atacante não foi fominha e serviu para Borja marcar o seu segundo no jogo e o seu quinto no torneio sul-americano.

Aos 21 minutos, o veterano Téo Gutierrez apareceu livre, e em posição ilegal, na área palmeirense para descontar para a equipe visitante. Dois minutos depois, Borja aproveitou mais uma chance, desta vez em rebote de bola parada para marcar o seu terceiro no jogo e fechar o placar.