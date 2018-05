Com trajetórias parecidas, Barbieri e Zé Ricardo se enfrentam

Treinadores jovens se encontram em duelo válidos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Em maio de 2016, por um problema de saúde do então técnico do Flamengo Muricy Ramalho, Zé Ricardo assumiu o rubro-negro de forma interina, acabou sendo efetivado e comandou o clube por mais de um ano. Neste sábado (19), às 19h, desta vez pelo Vasco, ele reencontra o clube, que tem outro interino no banco de reservas.



Assim como Zé Ricardo em 2016, Mauricio Barbieri tem um início promissor na Gávea. No comando desde a demissão de Paulo César Carpegiani, o interino já dirigiu a equipe em 11 oportunidades, conquistando seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Na última quarta, o Fla voltou a conquistar vaga nas oitavas de final da Libertadores após oito anos. Ainda assim, Barbieri segue como interino no clube.



"Qual é a diferença entre interino e efetivo? Os técnicos efetivos têm estabilidade? Essa coisa de interino é até para dar segurança e ele não ficar jogado às feras", disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello na última quarta.



A permanência de Barbieri no comando seria um pedido do elenco rubro-negro, que têm gostado dos métodos de treino e do estilo de jogo do interino. O discurso pode ser evidenciado na fala de alguns jogadores sobre o treinador. Recentemente, o meia Lucas Paquetá, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, afirmou que o grupo considera o técnico como efetivo.



"Para nós, o Barbieri é efetivo. A gente comprou a ideia dele. É um profissional que conversa bastante no dia a dia, procura deixar cada jogador à vontade para falar, se posicionar. Fico feliz por ele, por essa oportunidade. O Flamengo só tem a ganhar com isso", revelou o camisa 11.



Após ser campeão carioca no Flamengo, Zé Ricardo foi demitido em agosto do ano passado e, no mesmo mês, assumiu o comando do Vasco, levando a equipe ao sé- timo lugar no Brasileirão e garantindo vaga na Libertadores. Em 29 jogos neste ano, o cruzmaltino conquistou 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas, mas assim como ano passado, acabou eliminado na fase de grupos da Libertadores.



"Sobre interesse [do Corinthians] ou não, isso cabe à direção e a ele apurar se é verdade ou não. Todo mundo sabe da importância do Zé para o clube. Ele praticamente montou o time depois das perdas que a gente teve no começo do ano. Todosnós temos a confiança dele e ele também tem nossa confiança. Se, por acaso ele for sair, vai fazer muita falta", afirmou o lateral Yago Pikachu no treino desta sexta-feira, após os rumores de que o treinador poderia ir para o Corinthians em caso de uma eventual saída de Fabio Carille.



O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos conqusitados em cinco rodadas. Com sete pontos cconquistados e um jogo a menos que os adversários, já que a partida contra o Santos pela segunda rodada foi adiada para depois da Copa do Mundo, o Vasco ocupa a sétima posição.