Com sobra de ingressos, torcedores conseguiram bilhetes com preço abaixo do oficial

Com cadeiras vazias nos estádios, em especial em partidas em cidades-sedes distantes do eixo turístico Moscou-São Petersburgo, foi mais fácil conseguir ingressos para a Copa do que o esperado. Com tickets à venda na internet pela Fifa de última hora, alguns torcedores conseguiram negociar na porta das arenas e assistir ao Mundial de graça.



A final apareceu disponível no site oficial apenas dois dias antes da partida. Foi o único jogo que rapidamente se esgotou e causou alvoroço em grupos de WhatsApp de brasileiros que estavam na Rússia. Mas as duas semifinais e a disputa de terceiro lugar tinham ingressos de todas as categorias, inclusive as mais baratas, disponíveis no site – algo inimaginável aos torcedores que, em março, chegaram a levar mais de seis horas apenas para entrar no site e tentar adquirir algum ingresso.

A Fifa nega o suposto esvaziamento dos estádios e garante que todos os jogos estavam praticamente lotados. Ao final da fase de grupos, a entidade havia informado que o público nas arenas girava em torno de 98% da capacidade total.

Os borderôs das partidas informam que muitas arenas estavam supostamente lotadas, mas era possível notar blocos vazios em diversos pontos do estádio. No jogo entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final, por exemplo, segundo a Fifa, estiveram presentes 42.873 torcedores – capacidade máxima da Kazan Arena.

Na porta do estádio, no dia da partida, no entanto, o cenário era bem diferente. Havia mais torcedores em busca de vender ingressos do que torcedores interessados em comprar. No centro de Kazan, a menos de uma hora da partida, um brasileiro foi visto pela reportagem do Destak negociando um par de ingressos com um mexicano pela metade do valor pago.

Um casal que não quis se identificar, ambos moradores de Brasília, estava em busca de ingressos para a partida. Só aceitavam, no entanto, pagar menos do que o valor estipulado pela Fifa – que, nas quartas de final, cobrava entre 175 e 365 dólares (entre cerca de R$ 670 e R$ 1.400). Os dois ainda relataram que o mesmo havia acontecido no jogo das oitavas do Brasil, contra o México, na Samara Arena. Na ocasião, ambos viram o jogo de graça, garantem, de tanto ingresso que sobrou na porta.





O taxista Reyner Jordão esteve em uma situação semelhante, no jogo entre Brasil e Bélgica: ele tinha ingresso, mas um amigo que o acompanhava, sem ticket, planejava tentar comprar na porta da Kazan Arena. Acabou entrando de graça. "Estávamos caminhando em direção ao estádio, coisa de uma hora e meia antes da partida. Do nada, uma pessoa perguntou se precisávamos de ingresso. Dissemos que apenas um e perguntamos o preço. Ele esticou o braço e disse ‘toma, é seu’. Na hora, ficamos perplexos. Oferecemos dinheiro, mas ele não aceitou", conta.