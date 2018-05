Com show de Messi, Argentina goleia e se despede da torcida

#SomosArgentina De esta manera, Lionel Messi firmó su triplete. Antes, buena jugada de Cristian Pavón para habilitar al capitán. pic.twitter.com/uI8BArYh7S — Selección Argentina (@Argentina) 30 de maio de 2018

Em sua despedida do país rumo a Copa do Mundo, a Argentina deixou os torcedores esperançosos ao golear o fraco Haiti por 4 a 0, nesta terça-feira (29), no lotado La Bombonera.A equipe de Sampaoli criou boas chances contra um frágil adversário, mas só conseguiu abrir o placar em pênalti sofrido por Lo Celso, e convertido por Messi. Depois do intervalo, o treinador da Argentina realizou algumas mudanças e o time embalou.Messi fez mais dois, o primeiro no rebote do goleiro e o segundo após bela jogada de Pavón, que havia entrado no lugar de Dí María.Aguero ainda marcou o quarto gol, depois de receber passe perfeito de Messi. O atacante ganhou do zagueiro e decretou a goleada.A seleção argentina embarca para a Espanha, onde fará a etapa final da preparação para a Copa do Mundo de 2018, no CT do Barcelona. O time de Messi ainda disputa mais um amistoso antes de embarcar para a Rússia. O adversário será Israel, no dia 9 de junho, em Jerusalém.A estreia na Copa do Mundo será contra a Islândia no dia 16 de junho. Os outros adversários nesta fase serão Croácia e Nigéria.