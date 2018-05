Com show de Griezmann, Atlético de Madrid fatura tricampeonato

Clube espanhol bateu Olympique de Marselha por 3 a 0 e faturou o título europeu

O Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marselha nesta quarta-feira (16), por 3 a 0, e se sagrou campeão da Liga Europa pela terceira vez em sua história. O grande destaque da final foi o atacante francês Antoine Griezmann que anotou dois gols.



Campeões das edições de 2010 e 2012 da Liga Europa, o clube espanhol não teve muita dificuldade para passar pelo clube francês em Lyon, palco da final.



Logo aos 20 minutos do primeiro tempo, o Olympique se atrapalhou na saída de bola e acabou perdendo a posse para Gabi, o meia espanhol serviu Griezmann, que anotou o seu quinto gol na competição.



Já na segunda etapa, o Atlético aproveitou os espaços cedidos pela equipe francesa para ampliar o placar. Aos três minutos, Koke serviu Griezmann. Com calma, o francês entrou na área e deu um leve toque que encobriu o goleiro Mandanda.



Com 2 a 0 no placar, o time espanhol recuou e administrou o resultado até o apito final. Aos 43 minutos, ainda deu tempo do capitão Gabi acertar belo chute cruzado e marcar o terceiro gol, para definir o título dos madrilenhos.



Capítulo triste

A parte decepcionante da final ficou por parte da lesão do meia francês e camisa 10 do Olympique de Marselha Dimitri Payet, ainda no primeiro tempo.



O atleta estava jogando no sacrifício e não aguentou a partida inteira. Além de não ajudar sua equipe na decisão, a lesão pode prejudicar o meia na convocação da França para a Copa do Mundo, que acontece na próxima quinta-feita (17).