Com show de futebol, Grêmio goleia o Santos em Porto Alegre

E o massacre continou no segundo tempo. Aos nove minutos, Maicon, em conbrança de falta magistral, fez o terceiro gol do tricolor. O quarto poderia ter vindo pouco depois, em chute de Luan, que Vanderlei colocou para escanteio. Mas veio aos 24, em boa trama de contra-ataque. Ramiro cruzou para Luan, o camisa 7 tocou cruzado e André completou para o fundo da rede de Vanderlei. Ainda teve tempo para mais. Everton foi para cima da zaga santista, rolou para trás e Arthur bateu no cantinho de Vanderlei para fazer 5 a 1.

Num verdadeiro show de futebol, o Grêmio goleou o Santos por 5 a 1 na tarde deste domingo (6) na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.O primeiro tempo foi um massacre gaúcho, com 67% de posse de bola, 11 finalizações contra apenas duas do Santos. E o placar até ficou barato. Logo aos dois minutos, Ramiro cobrou falta e Vanderlei fez boa defesa. André e Arthur também assustaram a meta do goleiro santista. Mas o gol só foi sair aos 30 minutos. O capitão Maicon arriscou de longe e marcou um golaço.O Santos, até então acuado, foi para cima e conseguiu o empate dois minutos depois. Jean Motta bateu da entrada da área. A bola desviou no meio do caminho, enganando Marcelo Grohe e morrendo no fundo da rede tricolor. O Grêmio não sentiu o gol e foi para cima. Pouco depois, Luan acertou o travessão em cabeçada. A recompensa para os donos da casa veio no finalzinho da etapa inicial. Léo Moura cruzou, Everton dominou dentro da área, limpou Lucas Veríssimo e bateu para recolocar os gaúchos em vantagem.