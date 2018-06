Com Salah em campo, Egito desafia anfitriã Rússia

Rússia e Egito abrem a segunda rodada da Copa do Mundo, às 15h desta terça-feira, em São Petesburgo. A equipe dona da casa vem de uma surpreendente goleada por 5 a 0 contra a Arábia Saudita, enquanto a seleção da África precisa se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Uruguai.

A grande aposta do Egito é o atacante Mohamed Salah, que ficou de fora da estreia por ainda não estar 100% recuperado da lesão sofrida no ombro na final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, porém, o artilheiro do Liverpool vai para o confronto. "Preparado para amanhã [terça-feira]", publicou Salah em seu Instagram nesta segunda-feira. Os egípcios buscam sua primeira vitória na história dos Mundiais.

O jogo é essencial na briga pela segunda vaga do grupo A, já que o Uruguai é favorito para avançar. Se vencer pela segunda rodada, a Rússia fica muito perto da classificação ao mata-mata da Copa.