Com Romero inspirado, Corinthians vence e se classifica

Paraguaio marcou dois gols e chegou ao 23º na Arena; atacante é o maior artilheiro do estádio corintiano

Sem muita dificuldade, o Corinthians bateu o Vitória por 3 a 1, nesta quinta-feira (10), em Itaquera, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e se garantiu na fase seguinte do torneio. Na partida de ida, as equipes haviam empatado sem gols.



O adversário nas quartas de final será conhecido em sorteio que deve ser realizado em julho. A disputa por vagas às semifinais será em 1º e 29 de agosto. Além do Corinthians, Grêmio e Flamengo já está classificados à próxima fase.



Com necessidade da vitória para seguir na Copa do Brasil e afastar a fase de oscilações, o Corinthians foi para cima do adversário desde o primeiro minuto, tentando encontrar espaços na fechada equipe baiana.



Procurando explorar os lados dos campos e empurrado pela torcida, o alvinegro conseguiu chegar bem ao ataque, criou jogadas de perigo, mas o gol demorou a sair. Somente aos 38 minutos de jogo, quando os volantes foram mais à frente, o Corinthians inaugurou o placar. Gabriel cruzou, o goleiro Caíque afastou mal e Maycon encheu o pé.



Depois do intervalo, o Vitória precisou se abriu um pouco mais para tentar o empate, e o Corinthians aproveitou para aumentar o placar.



Maior artilheiro da Arena Corinthians, Romero marcou dois gols, e chegou 23 na casa alvinegra. No primeiro, o paraguaio homenageou o estádio, que completou 4 anos.



O Vitória diminuiu com André Lima, aos 31 minutos do 2º tempo, ensaiou uma pressão, mas não teve forças para chegar ao empate.