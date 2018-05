Com reservas, Santos perde, mas avança às oitavas

Jair Ventura poupou quase todos os titulares no duelo contra o Luverdense, apenas Jean Mota e Vanderlei iniciaram a partida

O Santos foi derrotado pelo Luverdense por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, mas mesmo assim se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe da Vila Belmiro já havia encaminhado a vaga com a goleada por 5 a 1.



Com apenas dois titulares em campo (Valnderlei e Jean Mota), o time de Jair Ventura sofreu com a falta de entrosamento e com a baixa qualidade técnica apresentada pelos reservas. Nenhum deles soube aproveitar a chance que teve de começar como titular.



Apesar de pouco criar, o Santos conseguiu abrir o placar em falha do adversário. Daniel Guedes cruzou e Paulinho tocou para o próprio gol. O Luverdense buscou o empate ainda no 1º tempo e deixou tudo igual com Paulo Renê.



Logo no início da etapa final, os donos da casa ampliaram com belo gol de Itaqui. Mas o Luverdense ainda precisava de três gols para levar a decisão aos pênaltis. A equipe mato-grossense pressionou, chegou até marcar o terceiro, mas o árbitro anulou e marcou impedimento do ataque do Luverdense.



Depois disso, o Santos só esperou o apito final para confirmar a classificação às oitvas de final da Copa do Brasil.