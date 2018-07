Com promoção de ingresso, Flu espera apoio da torcida contra o Defensor

Lateral Gilberto quer Maracanã cheio em partida da segunda rodada; tricolor faz três mudanças na lista de inscritos

Na noite a próxima quinta-feira (2), o Fluminense recebe o Defensor Sporting, do Uruguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Para o duelo internacional, a diretoria do clube tricolor resolveu fazer a mesma promoção de ingressos usada na partida contra o Palmeiras, na última quarta (25), com entradas a partir de R$ 10.



No duelo contra o alviverde paulista deu certo: 22.872 torcedores, récorde da equipe no Brasileiro, foram ao Maracanã assistir à vitória carioca por 1 a 0. Autor do gol do triunfo tricolor naquela ocasião, o lateral-direito Gilberto convocou a torcida para a partida contra os uruguaios.



"O apoio do torcedor nos ajuda muito. Contra o Palmeiras a torcida fez a diferença, nos apoiaram o jogo todo, até os jogadores novos puderam sentir o clima. Em uma competição de Sul-Americana tem que fazer o melhor resultado possível em casa, pois sabemos que na casa deles também vamos sofrer pressão. Espero que o torcedor venha, nos apoie, pois vamos dar o melhor dentro de campo para conseguir o resultado aqui", disse o lateral.



Até o último sábado, quando foi derrotado para o Ceará em Fortaleza por 1 a 0, o Fluminense vinha de duas vitórias consecutivas e não havia perdido desde a paralisação para a Copa do Mundo, tendo somado sete pontos em três partidas após o retorno do Campeonato Brasileiro. O atleta espera que o resultado não seja um balde de água fria e o tricolor consiga "virar a chave" de uma competição para a outra.



"É a rotina normal do futebol, é um campeonato completamente diferente, contra um time estrangeiro, um outro tipo de competição. Então, tem que esquecer o que passou no sábado, o resultado ruim que a gente teve e focar totalmente na Sul-Americana", afirmou o jogador.



Mudanças nos inscritos



O Fluminense fez três mudanças na lista de jogadores inscritos na competição. Douglas, que deixou o clube para jogar no Corinthians, foi substituído por Junior Dutra, que veio do alvinegro paulista. O zagueiro Reginaldo, que foi para a Ponte Preta, deu lugar a Digão, que veio do Corinthians, e o meia Marlon Freitas, que deixou o tricolor para jogar no Criciúma, foi substituído por Everaldo, contratado junto ao São Bento. Além deles João Carlos, que estava pré-inscrito na primeira fase, mas não pôde atuar, teve sua situação regularizada e também está à disposição de Marcelo Oliveira. Recém-contratado, o meia equatoriano Bryan Cabezas ficou de fora da lista e só podera atuar caso o Flu passe de fase.