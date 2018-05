Estádio da Copa de 2014 recebe bazares, desfile de cachorros, festivais de cultura, entre outros eventos para pagar as contas

Quando a Arena da Amazônia foi inaugurada em março de 2014 para receber a Copa do Mundo já era possível prever que o estádio teria dificuldades em se manter. Passado quatro anos o resultado não tinha como ser outro.

Sem grandes equipes, com campeonatos fracos e distante dos grandes centros futebolísticos do país, o maior estádio da capital amazonense busca todo tipo de alternativa para conseguir pagar as contas no final do mês.

Os portões do moderno estádio estão abertos para abrigar as mais diferentes atividades. Entre shows, bazares, festivais de cultura, seminários, eventos corporativos, conferências, entre outros estão confirmados 40 eventos para a Arena da Amazônia, mas apenas 4 jogos de futebol solicitados pela Federação Amazonense de Futebol.



Com custo mensal de R$ 768 mil, a Arena praticamente não tem lucro com futebol, que acaba ficando em segundo plano. Em 11 jogos disputados neste ano, pelas principais equipes do Estado, o único que superou a marca dos 10 mil torcedores foi a semifinal da Copa Verde entre Manaus e Paysandu. Na ocasião, os administradores do estádio tiveram até que liberar as catracas, pois o público foi muito superior ao esperado.

Manter um estádio ‘padrão Fifa’, com 44 mil lugares em pleno funcionamento, não é tarefa fácil. O estádio ainda teve problemas com contratos das empresas que faziam a manutenção e atualmente opera no limite. Aparentemente, a Arena não está abandonada, mas todos os setores estão sob alerta, pois as manutenções precisam ser feitas.

A troca no comando da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer também é outro fator que atrapalha o planejamento para a Arena Amazônia. O atual secretário está no comando da pasta há pouco mais de um mês e a nova gestão da Arena completou duas semanas. Com as eleições em outubro, a Secretaria deve mudar de comando pela terceira vez em um ano.