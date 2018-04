Com lesão no punho, Gatito para por um mês

Goleiro se lesionou na partida da última segunda-feira (23); Jefferson assume o gol alvinegro

Ausência do treino da última terça-feira (24), o goleiro Gatito Fernández será desfalque por um mês no Botafogo. Após o duelo contra o Sport Recife pela segunda rodada do Brasileirão, o paraguaio realizou um exame de imagem, que constatou uma lesão no punho. A informação é da Rádio Globo.



Com a lesão de Gatito, o ídolo da torcida alvinegra Jefferson volta a ssumir a posição de titular no gol. Devido a uma lesão do titular no início do ano e às convocações para a seleção paraguaia, Jefferson já atuou nove vezes neste ano, sendo a última delas na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca.



"Não sei se vai ficar de fora. Jefferson é um ídolo do clube. É uma posição que ficamos bem tranquilos. Jefferson já foi muito bem contra o Flamengo. Se Gatito não jogar, vamos ser bem representados", disse o volante Rodrigo Lindoso em entrevista coletiva nesta quarta-feira.



Herói do título carioca ao pegar duas penalidades na disputa por pênaltis, Gatito renovou recentemente seu contrato com o Botafogo, estendendo o vínculo até 2021.