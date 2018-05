Com lesão no joelho, Diego desfalca Fla na Copa do Brasil

O técnico Maurício Barbieri ganhou um problema para o duelo desta quarta-feira (2) contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Diego teve diagnosticada uma lesão leve no ligamento colateral medial do joelho direito e está fora do duelo.O clube anunciou que o jogador está de fora da partida desta quarta-feira, mas não deu previsão para o duelo contra o Internacional, domingo, pelo Brasileirão. O ligamento é o mesmo que Diego teve que operar em abril do ano passado, ficando de fora quase dois meses e desfalcando a equipe na reta final da Libertadores.Na manhã desta terça-feira, Maurício Barbieri escalou Geuvânio no lugar do camisa 10. Como ele também substituiu Diego na partida contra o América-MG, o camisa 23 é o favorito para assumir a vaga de titular em Campinas.