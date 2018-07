Com lesão de Jonathas, Romero se coloca à disposição para jogar de centroavante

Atacante recém-contratado teve um estiramento na coxa e ficará três semanas fora

Após deixar a partida contra o Cruzeiro ainda no primeiro tempo com dores na coxa, o atacante Jonathas foi submetido a exames na manhã desta sexta-feira (27), que detectaram um estiramento no músculo posterior. Assim, o camisa 7 ficará fora de ação por cerca de três semanas.



Sem seus principais atacantes de ofício, já que Roger também está machucado, o paraguaio Ángel Romero, que marcou os dois gols da vitória sobre o Cruzeiro na quarta-feira, se colocou à disposição do técnico Osmar Loss para jogar como centroavante.



"Quem decide isso é o treinador, fico à disposição, mas quem decide o time é o Loss. Já joguei muito nessa posição no Cerro Porteño. Aqui não tive muita oportunidade de jogar como centroavante, mas em 2015 joguei quase seis meses assim, conheço essa posição. Se dá para jogar de centroavante ou de ponta direita, ou esquerda, o legal é entrar em campo", disse o paraguaio, que é o maior artilheiro da Arena Corinthians.



Para o duelo deste domingo contra o Vasco, às 11h, em Brasília, Loss relacionou quatro jogadores de ataque: Clayson, Emerson Sheik, Matheus Vital e Romero. No Parque São Jorge há quatro anos, Romero chamou a responsabilidade, mas não se colocou na galeria de ídolos do Corinthians.



"Por estar há muito tempo aqui no clube, a responsabilidade é maior. Já temos conhecimento do clube, sabemos lidar quando o resultado não vem. Já conhecemos, eu, Cássio, Emerson, Ralf, Danilo, que estão até há mais tempo do que eu… É só ajudar os companheiros que estão chegando agora, porque jogar aqui é diferente em todos os sentidos. Ainda não joguei em outro time no Brasil, mas todo mundo fala que é diferente. O elenco sempre vai mudar. Estou aqui há quatro anos, sai um, chega outro com qualidade. A gente mantém o DNA do Corinthians, de humildade, trabalhar forte e brigar pelos títulos. Não me considero ídolo no Corinthians, ídolos são os caras que ganharam títulos importantes. Eu me considero importante no elenco, e só isso. Um jogador que sempre deixou tudo pelo time, pelos companheiros e pelo clube. É minha característica dentro e fora de campo, trabalhar quietinho, sempre acreditar no meu futebol. É essa imagem que vou deixar", afirmou o atacante.