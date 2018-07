Com jogos matutinos da Copa e greve, Fenabrave corta previsão de vendas de carros

'Quando o jogo da Seleção Brasileira é de manhã, as lojas ficam vazias', queixou-se o presidente da representante das concessionárias, que estima uma alta de 9,5% para 2018, contra os 13% projetados em abril

Três meses depois de elevar a projeção de vendas para o ano, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), que representa as concessionárias de veículos do país, reduziu a expectativa de crescimento do mercado de automóveis e comerciais leves para este ano.



A entidade prevê agora que as vendas de carros e comerciais leves em 2018 totalizem 2,38 milhões, um aumento de 9,7% em comparação com todo o ano passado. A projeção anterior, divulgada em abril, indicava crescimento de 13%, com 2,45 milhões de veículos leves.



Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., os efeitos da greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias em maio, em toda a economia levaram a uma queda de confiança na indústria e no consumidor final. Para piorar, os jogos que levaram à classificação da Seleção Brasileira para as quartas de final na Copa do Mundo têm comprometido o movimento nas concessionárias de veículos.



"Quando o jogo é à tarde ainda aparece gente nas revendas pela manhã. Mas se o jogo for pela manhã, as lojas ficam vazias também à tarde", destacou o dirigente ao divulgar os números de emplacamentos no semestre nesta terça-feira (3).



Nesta Copa, a Seleção jogou por duas vezes de manhã, um jogo ocorreu às 9h e outro, às 11h. A próxima partida acontecerá nesta sexta-feira (6) às 15h. Se o Brasil passar, a semifinal está marcada para a quarta-feira (11) da semana que vem, também às 15h.



Vendas em junho

Em junho, foram licenciados em todo o país 201,9 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representou um aumento de 3,69% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Com 1,16 milhão de unidades, as vendas no acumulado do semestre registraram aumento de 14,47% em relação à primeira metade de 2017.