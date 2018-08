Com jogadores poupados, Corinthians só empata em Itaquera

contra o Colo Colo, em Santiago,

O resultado não ajuda as duas equipes. Enquanto os paulistas ficam com 26 pontos, ainda fora do G-6 e a oito do atual líder Flamengo, os paranaenses permanecem na antepenúltima colocação, com 14 pontos, a três do Bahia, atual primeiro time fora da zona do rebaixamento.



No final do jogo, Osmar Loss foi vaiado por conta do desempenho contra mais um time que figura no Z-4.



O jogo



Apenas Romero assustou aos 10 minutos do segundo tempo em um lance em que o goleiro Santos brilhou. O atacante paraguaio, artilheiro da Arena, desta vez não conseguiu balançar as redes.



O melhor da partida foi mesmo o goleiro Cássio, acionado ao longo de todo o jogo.



Desempenho dos reservas

Dos jogadores que tiveram a chance de entrar no jogo de hoje pelo Corinthians, Carlos Augusto foi o que mais agradou, mostrando uma consistência defensiva e boa capacidade para atacar.



Já Thiaguinho, que jogou no lugar de Fágner na lateral–direita, sofreu por ter jogado fora da sua posição de origem (volante) e muitas vezes foi ultrapassado com facilidade pelo lado esquerdo do ataque atleticano.



O zagueiro Léo Santos, jogando como volante, mostrou dificuldade de adaptação ao setor de meio campo.



Público aumenta

Apesar da reclamação da direção corinthiana sobre o horário do jogo, o público aumentou

em relação aos últimos três jogos como mandante desde a Copa.



Neste sábado compareceram à Arena 28.455 torcedores. No jogo contra o Botafogo foram 19 mil pagantes, 21 mil no jogo ante o Cruzeiro e 23 mil (Chapecoense).

















O Corinthians vinha de uma sequência positiva de três vitórias seguidas. No primeiro tempo, o time do Paraná dominou o jogo, mas foi pouco incisivo. Na segunda etapa, o jogo melhorou, o clube alvinegro tomou conta de boa partida, porém, com Jadson–novamente, pouco inspirado–, a equipe pecou na última bola.Pedrinho foi titular de novo e não decepcionou.