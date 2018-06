Contra o Japão, Colômbia inicia caminhada na Rússia

Depois de uma campanha histórica na última edição, a seleção da Colômbia faz sua estreia na Copa do Mundo da Rússia, às 9h desta terça-feira, contra o Japão, em Saransk.





A grande estrela da seleção colombiana é dúvida para a primeira partida no Mundial. Com um problemas muscular, o meia James Rodríguez será avaliado antes da partida para saber se tem condições de ir para o jogo.

"Chegamos ao último momento com possibilidades de estar com a equipe completa. Mas não descarto que, nas últimas horas, tenhamos alguma revisão", disse o técnico José Pekerman.

Ele também afirmou que pensa em ir mais longe desta vez, mas que o objetivo inicial é passar da fase de grupos. "A curto prazo, o objetivo é passar da fase de grupos. Começaremos pensando pela partida de terça-feira. Aquela equipe [de 2014] começou de uma maneira e foi crescendo e gerando as expectativas, que começaram a ser maiores. Esperamos fazer igual ou melhor", disse o treinador.

Dificuldades para o Japão

Na campanha de 2014, a Colômbia enfrentou o Japão no último jogo da fase de grupos e venceu por 4 a 1. Com vontade de fazer diferente desta vez, os japoneses sabem que a partida contra o time sul-americano é fundamental em suas pretensões na Copa do Mundo.

"Acredito que a primeira partida será a mais difícil e devemos nos esforçar para somar pontos. E se conseguirmos ir bem lá, isso vai impactar no segundo e terceiro jogos", afirmou o zagueiro Tomoaki Makino.

Colômbia e Japão estão no grupo H do Mundial, ao lado de Polônia e Senegal, que se enfrentam também nesta terça, às 12h.