Com Jael em destaque, Grêmio bate Flamengo por 2 a 0

Apesar de atuar com time reserva, clube gaúcho soma três pontos em casa contra o ainda líder do campeonato

Com time reserva, Grêmio venceu o ainda líder Flamengo neste sábado (4) na sua arena por 2 a 0. O grande destaque do jogo foi o atacante Jael, que falhou um pênalti aos 25 minutos, mas fez um gol de cabeça no fim do primeiro tempo e deu assistência para Marinho "desencantar" e encher a rede adversário aos três minutos do segundo tempo.



Liderando o Campeonato Brasileiro com 34 pontos, o Flamengo pode perder o posto para São Paulo, seu perseguidor mais direto, neste domingo, caso o time paulista ganhe do Vasco.



Com a vitória, o time de Renato Portaluppi, sobe para a terceira posição do torneio, com 30 pontos.



O Grêmio poupou jogadores nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta da Libertadores. O time joga na terça-feira (7) contra o Estudiantes (ARG). Pela mesma competição, o Flamengo recebe na quarta (8) o Cruzeiro no Maracanã.



No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, mas não ameaçou o Grêmio. O tricolor gaúcho quase abriu o placar em uma penalidade discutível. Aos 25, Jael tomou longa distância, mas cobrou fraco. Diego Alves caiu em seu lado esquerdo e faz a defesa.



Aos 35, o zagueiro Bressan sentiu lesão e foi substituído por Matheus Henrique.



Quando a etapa inicial parecia que se encaminhava para um empate, o Grêmio abriu o marcador. Já no início do segundo tempo, o Personagem da partida, Jael, dá uma assistência para Marinho ampliar o placar.



Com o resultado, os gaúchos mantêm o tabu de 24 anos que não são derrotados pelo Flamengo em Porto Alegre.