Com Guerrero de volta, Flamengo pode ter novidades contra o São Paulo

Barbieri testou esquema com dois centroavantes e pode promover estreia de Uribe ao lado do peruano

Após a parada de mais de um mês para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. Líder isolado da competição com 27 pontos, o Flamengo tem parada dura hoje, às 21h45, no Maracanã. O rubro-negro recebe o São Paulo, terceiro colocado na tabela.



Para o duelo, o técnico Mauricio Barbieri conta com o retorno de Paolo Guerrero. Após a suspensão por doping, o atleta conseguiu um efeito suspensivo na Justiça suíça e tem o aval da CBF para entrar em campo pelo Flamengo. Com a contratação do colombiano Fernando Uribe, o técnico testou algumas formações diferentes. A tendência é que o 4-1-4-1 seja mantido, com Rômulo na vaga do suspenso Cuéllar como volante. Porém, o treinador testou a equipe com Guerrero e Uribe na frente como referência e não descarta iniciar a partida com essa opção.



"A gente testou diversas opções, jogando com dois homens de referência, um homem de referência... O Uribe jogou tanto como centroavante como aberto também. São opções que a gente possui. O mais importante é que a gente ganhou variações conforme haja necessidade. A gente pode começar um jogo com ela, não está descartado", revelou Barbieri.



A maior certeza é que, com a saída de Vinícius Jr. para o Real Madrid, o colombiano Marlos Moreno ganhou a vaga do lado esquerdo do campo. No clube desde janeiro, o jogador iniciou apenas três vezes como titular e ficou somente 321 minutos em campo. Mais adaptado à vida no Rio de Janeiro, o campeão da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional é a aposta do treinador.



"Tenho visto ele num bom momento, tem crescido bastante nos treinos. Acho ques está mais adaptado ao Brasil e ao elenco. Ele é muito tímido. Ele tem condição de fazer grandes jogos e nos ajudar", afirmou o técnico.



O treinador comeorou a parada para a Copa do Mundo já que deu descanso para os jogadores depois da maratona de jogos em maio e junho. Por outro lado, o longo tempo de inatividade, além de ter dado uma esfriada na boa campanha do Flamengo, também deu tempo para os rivais se acertarem e se reformularem para o restante da competição.



"O campeonato agora é diferente. As outras equipes se reformularam, tiveram tempo de evoluir. Até o momento, o Flamengo desempenhou muito bem e precisa continuar para conquistar os objetivos que a gente traçou", analisou Barbieri.