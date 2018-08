Com golaço de bicicleta, Nacional (PAR) vence o Botafogo

Aos 30 minutos, o alvinegro chegou à igualdade. Após boa jogada de Kieza pela direita, o camisa 9 cruzou para a área, Rodrigo Pimpão errou a finalização e Luis Fernando pegou a sobra para deixar tudo igual novamente.



As duas equipes erraram muito na segunda etapa. Tanto que os brasileiros terminaram o jogo com 80% de aproveitamento nos passes e os paraguaios com 82%, eficiência muito abaixo da média. E, em um erro de saída de bola alvinegro, o Nacional chegou ao gol da vitória, aos seis minutos. Após Matheus Fernandes perder a bola no meio, a equipe paraguaia fez bela trama coletiva pelo meio da área até Vieyra completar para o gol, fazendo 2 a 1 para os donos da casa.



O alvinegro ainda teve a chance de empatar em algumas boas finalizações, mas não conseguiu aproveitar as chances que teve. O Nacional ainda fez uma pressão para tentar ampliar a vantagem e escapou de levar o empate no último lance. Após saída estabanada do goleiro paraguaio, Brenner ficou sozinho na área, mas chutou em cima do volante Paniágua, que estava em cima da linha.



Na volta, dia 16, o Botafogo pode vencer por 1 a 0 para se classificar para as oitavas de final. Vitória dos brasileiros por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outra vitória por um gol de diferença classifica o Nacional.

Em jogo de muitos erros de passes, o Botafogo perdeu para o Nacional (PAR) por 2 a 1 nesta quarta-feira (1), em Assunção, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.A partida começou bem movimentada, com muitos espaços e as equipes buscando o gol. E a rede balançou logo aos nove minutos. Após bola afastada pela defesa botafoguense, o meia Vieyra levantou na área e Santacruz marcou um golaço. O camisa 10 paraguaio dominou no peito e emendou uma bela bicicleta no cantinho de Saulo, que nada pôde fazer.O jogo seguiu aberto e o Botafogo voltou a sofrer com a falta de qualidade nas finalizações. Leo Valencia e Pimpão tiveram boas chances para empatarem a partida, mas não aproveitaram. Do outro lado, o Nacional também chegou perigo duas vezes, com Clarke e Santacruz, novamente, que parou em boa defesa de Saulo.