Com gol nos acréscimos, Bélgica bate o Japão e encara o Brasil

Japoneses abriram 2 a 0 no começo do 2º tempo, mas não resistiram a pressão da Bélgica e tomaram a virada

Melhor seleção da primeira fase da Copa do Mundo, a Bélgica sofreu, mas venceu o Japão por 3 a 2, nesta segunda-feira (2), em Rostov, se classificou, e nas quartas de final encara o Brasil. O duelo por vaga à semifinal será nesta sexta-feira (6), em Kazan. O gol da vitória belga só saiu aos 49 minutos da etapa final, em contra-ataque mortal, que resultou no gol de Chadli.



Sabendo da qualidade técnica dos belgas, o Japão não quis adotar uma postura tão defensiva e tentou partir para cima do adversário nos primeiros minutos de jogo para surpreendê-lo. Apesar de criarem boas chances e trocarem muitos passes, os japoneses pecavam na finalização.



Aos poucos, a Bélgica foi tendo mais a posse de bola, dominando as ações e começou a pressionar o Japão. Depois dos 20 minutos de partida, os belgas até conseguiram se impor, só que desperdiçaram chances importantes.



Vice artilheiro da Copa, Lukaku poderia ter inaugurado o placar depois do cruzamento de Mertens, mas pressionado por Yoshida o atacante não dominou a bola. Mesmo deitado, o zagueiro japonês ainda conseguiu afastar para o goleiro Kawashima segurar.



Depois foi a vez de Hazard arriscar do bico da grande área e o goleiro do Japão só mandar para a fora. A Bélgica seguiu pressionando e finalizou 10 vezes no 1º tempo, mas apenas duas foram no gol japonês.



A equipe asiática só conseguiu equilibrar o jogo na parte final da primeira etapa e por pouco Courtuois não levou um frango. A bola veio fraca nas mãos do goleiro, passou entre as pernas, mas ele se recuperou e segurou antes dela cruzar a linha.



Logo no começo da etapa complementar, o improvável aconteceu e surpreendeu até os japoneses mais confiantes. Kagawa lançou para Haraguchi, Vertonghen não conseguiu cortar, o meia entrou na área livre e abriu o placar. A Bélgica tentou responder no lance seguinte, mas o chute de Hazard parou na trave.



Se a situação já era difícil para a Bélgica, piorou aos sete minutos do 2º tempo. Inui recebeu e acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro Courtuois para a loucura dos japoneses.



Apesar da desvantagem, a seleção belga não se abalou e diminuiu com o zagueiro Vertonghen, que cabeceou e encobriu o goleiro Kawashima, completamente perdido no lance. A pressão da Bélgica se intensificou e não demorou para empatar. Hazard cruzou na área, Fellaini subiu no meio da zaga japonesa, e cabeceou para deixar tudo igual.



Nos minutos finais, os goleiros trabalharam muito. Pelo lado do Japão, Kawashima fez três defesas importantes. Duas em cabeceios de Chadli e Lukaku, e uma outra em chute de longe de Vertonghen. Já pelo lado belga, Courtois fez grande defesa na cobrança de falta de Honda.



Mas nos acréscimos a Bélgica pegou o Japão no contra-ataque e garantiu a classificação, com gol de Chadli. Por pouco, a 'ótima geração belga' não ficou pelo caminho contra um azarão.