Após sofrer gol no fim, Palmeiras empata com o Ceará

Equipe alviverde empatou com o time cearense por 2 a 2 e perdeu a chance de assumir a vice-liderança

O Palmeiras empatou com o Ceará, neste domingo (10), por 2 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Roger Machado perdeu a chance de assumir a vice-liderança da competição, e caiu para o 5º lugar.



O time alviverde saiu na frente rápido, logo aos cinco minutos, com Thiago Santos, em cobrança de escanteio de Dudu. Pouco tempo depois, aos 22, o atacante ampliou em jogada construída por Willian e Hyoran.

Pressionado pela lanterna do campeonato, o Ceará começou a reagir e conseguiu descontar o placar, rápido, logo aos 25, em gol de cabeça de Felipe Azevedo.

Na segunda etapa, os mandantes buscaram mais o gol, e conseguiram chegar ao empate já aos 42 minutos, com Elton, após desvio de Felipe Azevedo. A equipe, agora comandada por Lisca, não balançava as redes no Brasileiro há cinco jogos.

"Evidente que o resultado era vencer, até porque construímos essa vantagem, Saio com uma frustração pelos três pontos que poderíamos ter conquistado, mas um ponto fora sempre é importantes", justificou Roger Machado após a partida.

"Não foi perda de concentração. Foi um grande jogo no primeiro tempo e posteriormente uma segunda etapa equilibrada", completou o treinador.

O empate esfria uma sequência importante de duas vitórias conquistadas pelo Palmeiras, em clássico contra o São Paulo por 3 a 1, e contra o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 0.

"Nosso objetivo é terminar esse período pré-Copa nas primeiras posições, é importante ficar ali na frente", afirmou Roger

O resultado, fez o Palmeiras perder duas posições e cair para a 5ª colocação, com 18 pontos somados. Já o Ceará, segue na última posição, ainda sem vencer uma partida, com cinco pontos.

Na próxima quarta-feira, o clube alviverde irá enfrentar o líder Flamengo, no Allianz Parque, às 21h, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo.