Com gol de Pimpão nos acréscimos, Botafogo vence no Chile

Alvinegro conseguiu virada sobre o Audax Italiano nos minutos finais e garante vantagem para jogo da volta

O Botafogo está gostando dessa ideia de gols nos acréscimos. Com um gol de Pimpão aos 45 minutos do segundo tempo, o clube carioca venceu o Audax Italiano, em San Carlos de Apoquindo, no Chile, por 2 a 1 de virada pela primeira fase da Copa Sul-Americana.



O alvinegro começou dominando a partida. Com maior posse de bola, o alvinegro trocava mais passes, mas não conseguia levar perigo ao gol dos chilenos. Aos dois minutos, o meia Renatinho sofreu uma lesão muscular na coxa e precisou ser substituído por Matheus Fernandes. Apesa do amplo controle, quem abriu o placar foi o audax. Carrasco cruzou da direita, Jeraldino se antecipou a Igor Rabello bateu, a bola explodiu no travessão, mas sobrou para o brasileiro Sergio Santos, que fez 1 a 0 para os donos da casa.



O segundo tempo começou com o mesmo panorama. O alvinegro pressionava, mas não conseguia assustar o goleiro Peric. Aos nove minutos, o ídolo da torcida alvinegra Loco Abreu entrou em campo. E o uruguaio deu sorte ao Botafogo. Leo valencia cobrou falta na área, Brenner subiu mais que a zaga, cabeceou muito mal, mas ele mesmo aproveitou a sobra para empatar o jogo. Aos 45, quando tudo levava a crer que a partida terminaria empatada, Gilson cruzou da esquerda, Pimpão se antecipou à zaga e fez o gol da virada botafoguense.



A partida de volta será realizada no dia 9 de maio, no estádio Nilton Santos. O Botafogo joga pelo empate e pode até perder por 1 a 0 que garante vaga na próxima fase.